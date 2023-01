Per la squadra di Scurto battere il Cagliari in Coppa Italia sarebbe un ulteriore passo in avanti in una stagione molto positiva

Il Torino Primavera sta attraversando un periodo particolarmente felice. I ragazzi guidati da Giuseppe Scurto sono secondi in classifica, a soli tre punti di distanza dalla Roma capolista, e si apprestano ad affrontare il Cagliari agli ottavi di finale di Coppa Italia. I granata si apprestano a sfidare i rossoblù dopo aver vinto contro il Frosinone in campionato, in una partita dove il Toro Primavera ha dimostrato di possedere una grande personalità. Archiviata la sfida contro i Ciociari, Dell’Aquila e compagni sono focalizzati solo ed unicamente sul Cagliari. I granata sanno benissimo che proseguire il proprio cammino in Coppa Italia sarebbe molto importante e significherebbe superare un ulteriore step in una stagione che per il momento sta regalando molte soddisfazioni al Toro Primavera. Il merito di tutto è principalmente di Scurto, che è riuscito in pochi mesi a far entrare nella testa dei suoi giocatori la sua filosofia di gioco, e del responsabile del settore giovanile Ruggero Ludergnani che nella scorsa estate è riuscito a portare sotto la Mole diversi giocatori che si stanno rivelando delle pedine fondamentali nello scacchiere del tecnico ex Spal e Roma.

Torino Primavera: il percorso in Coppa Italia fin qui

I Torelli sono arrivati a disputarsi gli ottavi di Coppa Italia dopo aver vinto contro il Como 5-0 al primo turno e vincendo poi anche contro la Cremonese 4-1. Ora il prossimo scoglio, come già detto, si chiama Cagliari e non sarà un avversario semplice da superare anche perché i sardi, come i granata, ci tengono molto a superare il turno. A testimoniarlo è anche il fatto che la società rossoblù ha ideato delle promozioni speciali per i tifosi che vorranno andare a vedere la partita. In poche parole sarà un match molto combattuto, con il Toro Primavera che vorrà assolutamente accedere ai quarti della competizione, dopo che sono passati ben quattro anni dall’ultima volta. La squadra di Scurto non può di certo perdersi proprio ora, perché il bello deve ancora venire.

Giuseppe Scurto