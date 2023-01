Cagliari-Torino, diretta della partita della Coppa Italia Primavera 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

In campionato ha appena superato la Juventus salendo al secondo posto in classifica ad appena tre punti dalla capolista Roma, ora la Primavera del Torino cerca di avanzare anche in Coppa Italia. Si giocano gli ottavi di finale e alle 11.30 inizia Cagliari-Torino: la partita è a eliminazione diretta, chi vince accede ai quarti dove affronterà il Genoa, chi perde è invece eliminato dal torneo. Segui Cagliari-Torino Primavera in diretta con noi su Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino: il prepartita

Giuseppe Scurto ci tiene alla Coppa Italia Primavera e per questo motivo contro il Cagliari non ricorre al turnover massiccio. Cambia in porta, dove Servalli ha il compito di difendere i pali al posto di Passador, ma poi hanno spazio tanti titolari: da Anton e N’Guessan in difesa fino a Caccavo e Dell’Aquila in attacco. La post in palio è alta e l’obiettivo del Torino è quello di riuscire ad arrivare il più avanti possibile nella competizione.

Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari: Iliev, Zallu, Idrissi, Conti, Pulina, Veroli, Caddeo, Vitale, Vinciguerra, Belloni, Griger. A disposizione: Wodzicki, Palomba, Pintus, Carboni, Masala, Kosiqi, Cogoni, Deriu, Ardau, Arba, Mameli, Konate, Sulis, Martino, Caprile. Allenatore: Filippi.

Torino: Servalli; Antolini, N’Guessan, Anton, Antolini; Ruiz, Ruszel, Silva; Weidmann; Dell’Aquila, Caccavo. A disposizione: Passador, Brezzo, Gaj, Wade, Rettore, D’Agostino, Ansah, Jurgens, Corona, Ciammaglichella, Savva, Bura, Njie. Allenatore: Scurto

Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino: dove vederla in TV e in streaming

Non è prevista nessuna diretta televisiva di Cagliari-Torino e neanche nessuna diretta streaming. Segui Cagliari-Torino in diretta web su Toro.it

Coppa Italia Primavera, Cagliari-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 11.30