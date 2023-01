Il centrocampista granata classe 2005 è nella lista dei convocati per l’amichevole in cui gli Azzurri U18 affronteranno la Spagna

In una settimana ricca di soddisfazioni, con il Toro di Ivan Juric che sbanca San Siro e stacca il pass per accedere ai quarti di finale di Coppa Italia e con la Primavera granata che vola in entrambe le competizioni che sta disputando, è arrivata un’altra bella notizia che non può che far piacere alla società piemontese. Aaron Ciammaglichella, senza alcuna ombra di dubbio uno dei giocatori più talentuosi del settore giovanile del Toro, è stato convocato dal Tecnico Federale Daniele Franceschini per l’amichevole che l’Italia Under 18 andrà a disputare contro la Spagna. Il match si svolgerà mercoledì 18 gennaio alle ore 14:30 presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Per Ciammaglichella sarà un’altra preziosa esperienza da mettere nel suo bagaglio e sarà anche una grande chance per mettere in mostra ancora una volta le sue notevoli qualità.

Italia Under 18: i convocati dal tecnico Franceschini

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Manuel Ravasio (Hellas Verona);

Difensori: Stefano Turco (Juventus), Saverio Domanico (Juventus), Luigi D’Avino (Napoli), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Saer Diop (Bologna), Filippo Saiani (Spal), Alessandro Milani (Lazio);

Centrocampisti: Luca Di Maggio (Inter), Leonardo Bovo (Inter), Fabio Parravicini (Spal), Aaron Ciammaglichella (Torino), Vincenzo Teixeira Onofrietti (Borussia Dortmund), Leonardo Graziani (Roma), Kevin Bruno (Sassuolo), Daniele Quieto (Inter);

Attaccanti: Francesco Presta (Fiorentina), Lorenzo Anghelè (Juventus), Francesco Pio Esposito (Inter), Nicolò Franzoni (Spal).