Domani a Vercelli alle 16.30 torna in campo la Primavera di Scurto nella sfida contor la Sampdoria di Tufano

Continua il tour de force dei Torelli, che si preparano ad affrontare la Sampdoria. Con i quarti di Coppa Italia in tasca dopo la vittoria contro il Cagliari e il secondo posto in campionato, serve ora un’ulteriore conferma. La classifica resta molto corta e abbassare la guardia ora significherebbe sprecare occasioni importanti. Quella contro i blucerchiati, che sulla carta sono alla portata di Caccavo e compagni, è la prima della lista. Un sedicesimo posto e un campionato diametralmente opposto a quello del Toro per loro, che restano da non sottovalutare.

Samp, pericolo Ivanovic per i granata

I ragazzi di Tufano arrivano col morale alto dopo la vittoria sudata contro il Monza agli ottavi che, se sommata a quella contor il Cesena, dimostra quanto tutto sia ancora possibile. La zona neutra della classifica dista infatti solo un punto, con il Napoli a quota tredici. Sopra, Atalanta e Inter a quattordici, che fanno ben sperare. Un digiuno durato troppo a lungo e finalmente interrotto per i liguri, pronti a tentare l’affondo con i granata. Non mancano nomi a cui i granata dovranno fare particolare attenzione: primo fra tutti il gioiellino Ivanovic, a riposo contro il Cesena ma tra i leader nell’ultima di campionato. Due gol e due assist per lui. A fargli compagnia, il centrocampista Migliardi, dotato di grande qualità.

Toro, un secondo posto a rischio

I granata dovranno quindi essere bravi a gestire questa Samp in ripresa, dando continuità a quanto di buono fatto fin qui. Con otto vittorie, due pareggi e tre sconfitte, restano molto vicini alla Roma, che dista solamente tre punti. In agguato ci sono però Juve a meno uno, Fiorentina e Sassuolo a meno tre. Si prospetta una fase calda della stagione, con i playoff nel mirino. L’ultima sconfitta dei Torelli rislae al 22 ottobre: un brutto 3-0 col Sassuolo, che ha aiutato a riassestarsi per dare vita a una scia molto positiva. Tra i giocatori che restano in forse, Gienitis e Dembelè, aggregati alla prima squadra in diverse occasioni. Dell’Aquila è però tornato a pieno regime ed è pronto a farsi valere.