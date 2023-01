Torino-Sampdoria, diretta della partita del campionato Primavera 1 2022/2023: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

È di nuovo tempo di calcio per la Primavera di Scurto che, dopo aver strappato i pass per i quarti di Coppa Italia contro il Cagliari, si prepara oggi ad affrontare la Sampdoria. Percorsi diversi per le due formazioni ma grandi motivazioni da entrambe le parti. I granata vogliono colmare ilsolco che li separa dalla Roma, mentre i blucerchiati cercano la fuga dalla zona rossa di classifica. Alle ore 16.30 si affronteranno sul rettangolo verde del “Silvio Piola” di Vercelli. Segui la diretta di Torino-Sampdoria Primavera su Toro.it.

Primavera, Torino-Sampdoria: il prepartita

Tutto pronto o quasi al “Silvio Piola” per la sfida che vedra i Torelli di Scurto impegnati contro la Samp di Tufano. Rientri dalla pausa molto simili per le due squadre, che si vedono però ai lati opposti della classifica. Il Toro è secondo a pari merito col Sassuolo, con 26 punti ma una aprtita in meno. I blucercerchiati invece sono sedicesimi a quota dodici. Sarà una sfida molto combattuta in tutti i settori di campo: i liguri si affideranno ancora a Ivanovic per cercare di portarla a casa. I granata invece, puntano su Ansah, molto proficuo a inizio stagione.

Primavera, Torino-Sampdoria: le formazioni ufficiali

Torino: Passador, Anton, N’Guessan, Dell’Aquila, Ansah, Jurgens, Silva, Dellavalle, Weidmann, Ruszel, Opoku. A disp. Brezzo, Servalli, Gaj, Wade, Rettore, Caccavo, Corona, Ciammaglichella, Antolini, Dalla Vecchia, Savva, Bura, Ruiz, Njie, Capac. All. Scurto.

Sampdoria: Tantalocchi, Migliardi, Conti, Cecchini, Malagrida, Porcu, Miettinen, Ivanovic, Aquino, Uberti, Peretti. A disp. Zorzi, Scardigno, Pellizzaro, Pozzato, Polli, Ntanda, Straccio, Cesari, Leonardi, Savio. All. Tufano.

Primavera, Torino-Sampdoria: dove seguire il match in TV e streaming

La sfida Torino-Fiorentina sarà trasmessa in diretta su SI Solo Calcio, canale 61 del digitale terrestre, e in streaming su Sportitalia.com

Primavera, Torino-Sampdoria: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 16.30