Dopo la vittoria contro il Genoa, i ragazzi di Scurto si preparano ad affrontare il Sassuolo di Bigica alla seconda giornata

Dopo un esordio scoppiettante, è di nuovo tempo di calcio per la Primavera di Giuseppe Scurto, che si prepara alla prima sfida casalinga. Incassati i primi tre punti contro il Genoa, c’è ora nel mirino il Sassuolo di Bigica ad attendere i granata, che domani alle 16.00 scenderanno per l’ultima volta sul rettangolo verde del Silvio Piola di Vercelli, davanti agli occhi del proprio pubblico. Passeranno poi al centro sportivo di Orbassano, già utilizzato come centro di allenamento per i giovani granata, che dalla prossima in casa farà anche da campo da gioco.

Sassuolo, esordio fotocopia contro la Samp

Sfida da non sottovalutare su entrambi i fronti quella che attende le due formazioni, che ad ora, sembrerebbero equivalersi. Anche per i nervoerdi è stato un esordio proficuo: un 4-3 importante contro la Samp. Da un primo vantaggio targato Caragea-Baldari, i blucerchiati l’hanno ribaltata facendosi poi sorprendere da Parlato e Russo. Quattro marcatori diversi, alcuni dei quali tenteranno di replicare proprio contro Scurto e i suoi, che hanno ottenuto il succesos con l’altra genovese del campioanto: il Genoa.

Toro, il bis per le conferme

Il Torino, rimesso a nuovo, ha invece racchiuso tutto in venti minuti: tra il 22 e il 46 sono infatti arrivati i gol del nuovo arrivato Gabellini, seguito da tre della vecchia guardia granata (Savva, Dellavalle e Ciammaglichella). Inizio che ha fatto da iniezione di fiducia, assicurando continuità all’ottimo finale di stagione che ha visto i torelli protagonisti. A Vercelli è quindi arrivato il momento di replicare per ottenere le prime conferme cercate.