Ora è ufficiale: la Primavera del Toro giocherà le sue gare casalinghe ad Orbassano

Ci vorrà ancora qualche settimana, complice anche la pausa per le Nazionali ma il Toro Primavera giocherà le sue partite casalinghe ad Orbassano. La prossima sfida sarà ancora a Vercelli, poi i granata si avvicineranno finalmente a Torino, dopo aver disputato le proprie partite in casa prima a Biella e a Vercelli (e prima ancora a Volpiano). Il centro di Via Marconi 15, che ospita già gli allenamenti della squadra di Scurto, è stato al centro di lavori di ristrutturazione per poter essere omologabile per le gare di campionato. Col Sassuolo, domenica, l’ultima al Piola, poi nel week-end del 23-24 settembre l’esordio a Orbassano contro la Roma.