Così Giuseppe Scurto ha commentato il primo successo del Torino Primavera sul campo del Genoa

Una vittoria che ha portato al Toro Primavera i primi tre punti della stagione. I granata hanno battuto 4-3 il Genoa in trasferta rischiando una rimonta incredibile: i ragazzi di Scurto erano infatti avanti 4-0. L’allenatore è comunque soddisfatto di quanto visto nella prima ora di gioco: “Sono molto soddisfatto dei primi 60’ minuti giocati dai ragazzi, siamo riusciti ad ottenere un grande margine creando molte occasioni e controllando la partita in maniera ordinata. Subito il gol dell’1-4 abbiamo rischiato di farci rimontare calando un po’ l’intensità nell’ultima mezz’ora di gioco. Ci tenevamo a partire bene contro un avversario di livello e su un campo che non sarà facile per nessuno. I nuovi arrivi si stanno integrando con il passare degli allenamenti. Avere una base di calciatori che era già in squadra la scorsa stagione aiuta molto nella programmazione del campionato: sono soddisfatto del gruppo che ho a disposizione”.