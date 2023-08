Genoa-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Riparte anche il campionato Primavera 1 per il Torino. Oggi, lunedì 28 agosto, alle ore 16:30 i granata scenderanno in campo per la prima giornata contro il Genoa. Calcio d’inizio in programma allo Stadio Chittolina di Vado Ligure. La squadra di Scurto è rinnovata dopo la scorsa ottima stagione, ma la guida tecnica è la stessa. Stesso discorso vale per il Genoa, guidato da Agostini: i grifoni sono reduci dalla fresca promozione in Primavera 1. Dopo la vittoria al Memorial Mamma e Papà Cairo, il Toro vuole partire bene anche in campionato.

Primavera, Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

Genoa: Calvani, Scarvilli, Palella, Abdellaoui, Rossi, Bornosuzov, Fini, Omar, Meconi, Papadopoulos, Algueche. A disposizione: Consiglio, Tosi, Romano, Ghirardello, Goncalinho, Barbini, Arboscello, Pittino, Papastylianou, Bosia, Pessolani. Allenatore: Agostini.

Torino: Abati, Dembele, Ruszel, Rettore, Savva, Ciammaglichella, Silva, Dellavalle, Gabellini, Njie, Antolini. A disposizione: Brezzo, Bianay Balcot, Mahari, Acar, Ansah, Padula, Longoni, Mendes, Dalla Vecchia, Franzoni, Marchioro. Allenatore: Scurto.

Primavera, Genoa-Torino: il prepartita

Ore 15:30 Un’ora al fischio d’inizio di Genoa-Torino, gara valida per la giornata 1 del campionato Primavera 1. I giocatori delle due squadre sono arrivati allo Stadio Chittolina di Vado Ligure, dove si svolgerà il match. A breve scenderanno in campo per il riscaldamento prepartita. L’obiettivo del Torino è chiaro: partire bene visto lo scorso ottimo campionato.

Primavera, Genoa-Torino: dove vederla in TV e streaming

Genoa-Torino Primavera sarà trasmessa in diretta su Sportitalia SoloCalcio, canale che ha i diritti delle partite del campionato e in streaming sul sito di Sportitalia.

Primavera, Genoa-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 16:30