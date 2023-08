La prima giornata del campionato Primavera 1 vede i ragazzi di Scurto impegnati in trasferta contro il Genoa di Agostini

Finalmente ci siamo: anche per il Torino Primavera riparte il campionato. La squadra granata, allenata da Giuseppe Scurto, nella prima giornata di campionato, in programma questo pomeriggio, giocherà in trasferta contro il Genoa. Calcio d’inizio in programma alle ore 16:30 allo Stadio Comunale Chittolina di Vado Ligure. La squadra ligure è allenata da Alessandro Agostini ed è stata appena promossa dal campionato Primavera 2. Sfida da non sottovalutare per i granata, che dopo l’ottimo scorso campionato, sono chiamati a partire bene.

Le due squadre ai nastri di partenza

Torino che si presenterà rinnovato alla partenza di questo campionato, ma con lo stesso allenatore dello scorso. Proprio come il Genoa, che ha confermato Agostini, le cui parole sono state: “Felice di essere rimasto, sono ottimista”. Sul fronte mercato invece, il Genoa si è appena assicurato il giovane Gianluca Rossi. L’attaccante, classe 2005, arriva dal Milan. I granata sono guidati dal capitano Alessandro Dellavalle, fresco di vittoria agli Europei Under 19 di Malta con la maglia dell’Italia. Con lui i veterani Ciammaglichella e Antolini oltre ad una serie di ragazzi pescati sul mercato, dal portiere Abati a Mendes e Padula.