Torino-Parma, diretta della partita della Coppa Italia Primavera 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Parma è la partita valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera. Dopo aver eliminato la Virtura Entella nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia con un netto 3-1, la formazione granata se la dovrà vedere ora contro gli emiliani, che nel turno precedente hanno superato la Sampdoria vincendo in trasferta per 2-1. La partita è a eliminazione diretta, chi vincerà affronterà poi a gennaio il Cagliari negli ottavi di finale. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 14: segui gli aggiornamenti di Torino-Parma in diretta su Toro.it.

Coppa Italia Primavera, Torino-Parma: la diretta

45′ Finisce il primo tempo. Ancora 0-0

30′ Non si sblocca il match

1′ Partita iniziata!

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 14

Coppa Italia Primavera, Torino-Parma 0-0: il tabellino

Torino: Plaid; Desole, Mullen, Perciun, Olsson, Manneh, Zaia, Sabone, Mahari, Djalo, Franzoni. A disp. Proietti, Rossi, Dalla Vecchia, Gabellini, Krzyzanowski, Mendes, Bonadiman, Raballo, Tzouliou, Conzato, Cacciamani. All. Tufano.

Parma: Moretta, Cozzolino, Castaldo, Trabucchi, Konate, Conde, Plicco, Mengoni, Gemello, Vranici, Nwajei. A disp. Astaldi, Mena Martinez, Drobnic, D’Intimo, Fatu Rares, Coulibaly, Terranava, Sartori, Nardozi, Brekalo, Elia. All. Corrent.

Arbitro: Iannello di Messina

Coppa Italia Primavera, Torino-Parma: il prepartita

Tufano ha decido di adottare un po’ di turnover per la partita di Coppa Italia contro il Parma: parte dalla panchina Gabellini, ma anche Mendes, Krzyzanowski e Dalla Vecchia non sono nell’undici titolare. A guidare l’attacco del Torino sarà Franzoni.

Coppa Italia Primavera, Torino-Parma: le formazioni ufficiali

