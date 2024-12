Dopo la sfida di Coppa Italia i ragazzi di mister Tufano affronteranno a Sesto San Giovanni l’Inter alle ore 11

I granata, reduci dalla vittoria in Coppa Italia per 1-0 contro il Parma affronteranno i nerazzurri a Sesto San Giovanni alle ore 11; la vittoria contro il Parma è sicuramente stata un’iniezione di fiducia per i ragazzi di Tufati che strappano il biglietto per gli ottavi di finale grazie alla rete decisiva di Zaia dove affronteranno il Cagliari. Nell’ultima partita di campionato i granata hanno affrontato il Monza in casa e hanno pareggiato 1-1 con le reti di Acar per il Torino e Domanico per il Monza, entrambi i gol sono arrivati nella prima frazione di gioco. Ad oggi la classifica vede i granata terzi a 25 punti dietro a Sassuolo e Fiorentina collezzionando otto vittorie, un pareggio e quattro sconfitte, con 21 reti segnate e 17 subite.

Come arrivano i nerazzurri

I nerazzurri si preparano ad affrontare il Torino reduci dalla sconfitta 3-1 fuori casa contro il Genoa. Nel match contro i liguri a segnare il gol per l’Inter è stato Lavelli. Nonostante la sconfitta contro i rossoblù, l’inter sembra in un ottimo momento di forma, infatti la sconfitta di Genoa è stata l’unica nelle ultime cinque partite, dove hanno collezionato quattro vittorie. I ragazzi di mister Zanchetta occupano attualmente la quinta posizione a parimerito con la Roma, entrambe a 24 punti, soltanto uno in meno rispetto ai granata. Fino ad oggi hanno portato a casa sette successi, tre pareggi e tre sconfitte, con 21 gol segnati e 16 reti subite. La partita sarà visibile su Sportitalia Canale 60 del digitale terrestre.

La partita

Il match si preannuncia equilibrato, con entrambe le squadre intenzionate a confermare il proprio valore. Se l’Inter vorrà avvicinarsi al podio, il Torino cercherà di consolidare la sua posizione di vertice. Un incontro fondamentale per entrambe, con in palio non solo i tre punti, ma la possibilità di avvicinarsi alle prime della classe Sassuolo e Fiorentina.