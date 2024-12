Inter-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Sfida d’alta quota per il Torino Primavera. Alle 11 la sfida all’Inter, squadra che in classifica segue i granata (terzi alla vigilia di questa giornata) a un punto. I ragazzi di Tufano tornano in campo a quattro giorni dalla sfida casalinga di Coppa Italia contro il Parma, quella in cui è stata centrata la qualificazione agli ottavi della competizione. In campionato, invece, il Toro è reduce dal pari col Monza ottenuto dopo tre vittorie di fila. Segui in diretta Inter-Torino Primavera su Toro.it.

Primavera Inter-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 11

Primavera Inter-Torino 0-0: il tabellino

NTER (4-3-3): Zamarian; Aidoo, Re Cecconi, Alexiou, Motta; Venturini, Zarate, Topalovic; De Pieri, Spinaccè, Quieto. A disposizione: Taho, Michielan, Maye, Lavelli, Kangasniemi, Bovo, Della Mora, Tigani, Vanzulli, Zouin, El Mahboubi. Allenatore: Andrea Zanchetta

TORINO (3-5-2): Plaia; Olsson, Mendes, Mullen; Zaia, Acar, Djalo, Olinga, Krzyzanowski; Franzoni, Gabellini. A disposizione: Siviero, Desole, Rossi, Perciun, Sabone, Bonadiman, Mahari, Raballo, Conzato, Cacciamani, Dimitri. Allenatore: Felice Tufano

Primavera Inter-Torino: il prepartita

Ore 10 Manca un’ora al fischio d’inizio della partita Inter-Torino del campionato Primavera. Fra poco nerazzurri e granata faranno capolino sul terreno di gioco per il riscaldamento, quello che precederà l’inizio della sfida di questa mattina.

Primavera Inter-Torino: dove vederla in tv e streaming

Inter-Torino in diretta sarà trasmessa su Sportitalia, che detiene i diritti delle patite del campionato Primavera. Sarà possibile vedere la sfida anche in streaming su Sportitalia.com. La diretta web sarà su Toro.it.

Primavera Inter-Torino: le formazioni ufficiali

