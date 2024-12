I granata, dopo aver perso la terza posizione in classifica, sono chiamati a reagire con una vittoria contro la Cremonese

Domani alle 15 il Torino Primavera ospiterà la Cremonese. Dopo la sconfitta in trasferta contro l’Inter, finita 4-3 in favore dei nerazzurri, i ragazzi di Tufano hanno perso posizioni in classifica, scivolando al sesto posto. Nonostante la doppietta di Gabellini e il gol di Franzoni, la difesa del Torino ha mostrato ancora troppe vulnerabilità, che sono costate care contro una squadra di grande qualità come l’Inter. La necessità di rispondere subito con una vittoria è palpabile, per non perdere terreno nelle prime posizioni.

La Cremonese cerca la continuità dopo il successo con il Sassuolo

Dall’altra parte, la Cremonese arriva a questa sfida con morale più alto, grazie alla sorprendente vittoria per 2-0 contro il Sassuolo. Un successo che ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive e ha permesso ai grigiorossi di respirare un po’ nella parte bassa della classifica. Attualmente sedicesimi, i ragazzi di mister Pavesi cercheranno di fare il colpaccio per avvicinarsi alla salvezza, un obiettivo che sembra distante ma non impossibile, specialmente dopo una prestazione tanto positiva contro una delle squadre più in forma del campionato

Una sfida cruciale per entrambe le squadre

La partita di domani assume quindi un’importanza cruciale per entrambe le squadre. Il Torino ha bisogno di tornare alla vittoria per rilanciarsi in classifica e mantenere vive le speranze di alta classifica, mentre la Cremonese cercherà di sfruttare il buon momento psicologico per strappare punti fondamentali in trasferta. Un match che si preannuncia ricco di emozioni e che potrebbe giocare un ruolo decisivo nel prossimo mese di campionato.