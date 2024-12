Il Torino Primavera affronterà il Parma a Orbassano nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia

Torna la Coppa Italia. I granata, che hanno battuto nei trentaduesimi la Virtus Entella per 3-1 con le reti di Zaia e Acar nel primo tempo e Tzoliou nel secondo, affronteranno il Parma oggi alle 14 al Mazzola di Orbassano. I ducali, nel turno precedente, hanno vinto la sfida con la Sampdoria per 1-2 grazie alle reti di Nwajei prima e del subentrato Plicco dopo. La vincente tra le due otterrà l’accesso agli ottavi di finale contro il Cagliari.

Toro in un buon momento di forma

Il Torino è in un buon momento di forma, la classifica vede i granata terzi a 25 punti dietro solamente a Sassuolo con 28 e Fiorentina con 27. I ragazzi guidati da mister Tufano stanno disputando veramente un’ottima stagione, reduci dalla vittoria per 3-1 contro la Lazio, nelle ultime 5 partite hanno collezionato ben 4 vittorie e son stati fermati solamente dalla capolista Sassuolo per 3-2. Dall’altra parte, anche il Parma sta disputando una stagione quasi impeccabile nel campionato primavera 2, la classifica infatti vede gli emiliano primi in classifica a 22 punti seguito da Como, Entella e Vicenza; tutte nel raggio di 2 punti.

Il percorso del Parma

Quattro vittorie nelle ultime 5 anche per il Parma, fermato da un pareggio per 1-1 nell’ultima giornata contro il Renate. Degna di nota è sicuramente la partita precende a questa, vinta per ben 6-0 dai reggiani contro il Venezia. Si preannuncia quindi una partita spumeggiante tra due squadre in un momento di forma molto buono, la gara sarà secca quindi i margini di errore per i granata sono molto ridotti.