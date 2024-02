Prima giornata del girone eliminatorio della Viareggio Cup 2024: Torino-Rukh, aggiornamenti e tabellino

Inizia oggi l’avventura del Torino alla Viareggio Cup. Quella di quest’anno è l’edizione numero 74. I granata sono stati inseriti nel girone 5 con Rukh (Ucraina), UYSS New York (Stati Uniti) e Centre National Brazzaville (Congo). Oggi, alle ore 15:00, c’è Torino-Rukh. Si gioca al centro sportivo “Ricortola” di Massa. Lo scorso anno, il Toro era arrivato secondo: finale persa 2-1 contro il Sassuolo campione. Di seguito gli aggiornamenti in diretta.

Torino-Rukh 2-0: il tabellino

Marcatori: st 15′ Galantai (r, T), st 31′ Galantai (T)

Espulso: st 29′ Miklyash (R)

Ammoniti: pt 12′ Mahari (T), pt 41′ Miklyash (R)

Torino: Siviero, Gasti, Camatta (st 40′ Vagnati), Mahari (st 1′ Armocida), Bonadiman (st 1′ Gatto), Desole, Acar (st 1′ Galantai), Dimitri (st 1′ Di Paolo), Kadi (st 25′ Raballo), Magui (st 11′ Soulier), Carbone. A disp.: Sorensen, Kazaldzhiev, Finizio, Ramalho.

Rukh: Kharechko (st 19′ Klymenko), Tsyurpalevich, Popovskyi, Turko (st 11′ Koval), Shandra, Boiko, Miklyash, Shtokal (st 19′ Dzhurabaiev), Muzhilovsky (st 11′ Slyva), Bondar (st 30′ Gorlo), Shayd. A disp.: Siruk, Hereha, Dziun, Serbo, Lapko, Zalpyka, Bohun.

Torino-Rukh: gli aggiornamenti in diretta

45′ Finisce qui!

31′ GOOOOOOL DEL TORO! Ancora Galantai!

29′ ESPULSO Miklyash, Rukh in 10

15′ GOOOOOOL DEL TORO! Galantai segna dal dischetto!

1′ Riprende il match

SECONDO TEMPO

45′ Termina 0-0 il primo tempo

41′ AMMONITO Miklyash nel Rukh

12′ AMMONITO Mahari nel Torino

1′ Inizia la partita

PRIMO TEMPO

Torino-Rukh: dove vederla in TV e in streaming

Non è prevista una diretta, né in TV né in streaming.