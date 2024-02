Dopo la finale raggiunta nella scorsa edizione, il Torino vuole almeno ripetersi alla Viareggio Cup di quest’anno: i convocati

Oggi, martedì 13 febbraio 2024, inizia la Viareggio Cup del Torino. La competizione, arrivata alla 74ª edizione, mette in gioco ogni anno nel periodo di Carnevale, ragazzi e squadre di tutto il mondo, con l’obiettivo di divertirsi e di mettersi in luce. Il Torino, guidato dal mister Antonio Larocca, è stato inserito nel gruppo 5 e dovrà sfidare il Rukh Lviv (Ucraina), l’UYSS New York (Stati Uniti) e il Centre National Brazzaville (Congo). Questo pomeriggio è in programma l’esordio, contro gli ucraini. Per l’occasione, oltre ai tanti giocatori di proprietà cresciuti nel settore giovanile e non solo, Larocca ha anche convocato diversi elementi in prova, arrivati in prestito da altre squadre proprio per questa competizione.

I giocatori in prestito

5 sono, per quest’anno, i giocatori in prestito; si tratta di tre classe 2006 e due ragazzi del 2007. Uno è Lapo Siviero, portiere 16enne arrivato dal Vicenza. Dopodiché Larocca potrà contare anche su Vasil Kazaldzhiev, ala bulgara proveniente dallo Slavia Sofia nato nel 2006. Per l’attacco c’è Sacha Kadi, talentuosa punta francese prelevata dall’Under 19 del Lille. In difesa presente invece Ramalho Caio (Sfera Futebol Clube), mentre in mezzo al campo darà una mano Andrea Carbone, preso dalla Spal. Tutti questi giocatori saranno attenzionati in modo particolare, e se dovessero fare bene potrebbero anche rimanere in maglia granata in maniera definitiva.

I convocati

Portieri: Siviero, Sorensen, Bellocci;

Difensori: Gasti, Camatta, Bonadiman, Desole, Gatto, Finizio, Caio, Vagnati, Rasheed, Ressia, Zaia;

Centrocampisti: Mahari, Galantai, Acar, Soulier, Armocida, Carbone, Perciun, Kirilov;

Attaccanti: Di Paolo, Raballo, Dimitri, Kazaldzhiev, Kadi, Magui.