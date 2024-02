Dopo la vittoria all’esordio contro il Rukh Lviv, il Torino Under 18 può già qualificarsi al turno successivo con tre punti oggi

Torna subito in campo il Torino Under 18. Due giorni dopo la vittoria nell’esordio al Torneo di Viareggio contro gli ucraini del Rukh Lviv, i ragazzi di mister Larocca affrontano oggi alle 15 gli americani dell’UYSS New York, che nella prima partita hanno perso addirittura 8-0 contro il Brazzaville. È una sfida già decisiva per i torelli, che in caso di tre punti si qualificherebbero al turno successivo, in attesa dell’ultima sfida.

Dove vedere Torino U18-UYSS New York

Le fasi iniziali del Torneo di Viareggio non prevedono copertura televisiva, dunque non è possibile seguire la partita in Tv.