Seconda giornata del girone eliminatorio della Viareggio Cup 2024: Torino-UYSS New York, aggiornamenti e tabellino

Continua l’avventura del Torino nella Viareggio Cup. L’esordio è stato positivo: 2-0 al Rukh con doppietta di Galantai. I granata sono stati inseriti nel girone 5 con Rukh (Ucraina), UYSS New York (Stati Uniti) e Centre National Brazzaville (Congo). Oggi alle 15:00 c’è Torino-UYSS New York. Si gioca al “Pruniccia” di Pietrasanta. In caso di vittoria, il Toro passerebbe già il girone. Di seguito gli aggiornamenti in diretta.

Torino-UYSS New York: gli aggiornamenti in diretta

1′ Si riparte!

SECONDO TEMPO

45+2′ Finisce il primo tempo

45+1′ GOOOOOOL DEL TORO! SOULIER!

31′ GOOOOOOL DEL TORO! KAZALDZHIEV!

21′ AMMONITO Ramalho nel Toro

8′ GOOOOOOL DEL TORO! GALANTAI!

1′ Si parte!

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 15:00

Torino-UYSS New York: le formazioni

Torino: Sorensen, Gasti, Galantai, Raballo, Gatto, Kazaldzhiev, Finizio, Soulier, Magui, Armocida, Ramlho. A disp.: Siviero, Camatta, Mahari, Desole, Dipaolo, Dimitri, Kadi, Vagnati, Carbone, Kirilov. All.: Larocca.

UYSS New York: Muso, Abad, Frigoliho, Lo Monaco, Golosuker, Petito, Mesia, Pasqualino, Carroll, Olivieri, Ruggeri. A disp: Di Maggio, Marchese, Pagliari, Arlevalo, Cruz, Ventura, Polemeque, Romano, Wrzask, Pacari, Tehuitzil, Tipaskevin.

Torino-UYSS New York: il prepartita

Ore 14:30 Giocatori arrivati allo stadio e squadre in campo per il riscaldamento. Manca sempre meno a Torino-UYSS New York. Si parte alle ore 15:00, tra mezz’ora.

Torino-UYSS New York: dove vederla in TV e in streaming

Non è prevista una diretta, né in TV né in streaming.