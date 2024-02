La squadra di Scurto si prepara ad affrontare il Cagliari: domani mattina alle ore 11:00 la sfida in Sardegna

Continua il campionato Primavera 1 per il Torino di Scurto. Dopo la sconfitta per 6-3 contro il Sassuolo in trasferta, i granata hanno subito rialzato la testa. Sabato scorso, in casa, è arrivato un 1-0 fondamentale contro la Lazio. Adesso arriva una trasferta molto insidiosa, contro il Cagliari. Sabato alle ore 11:00, allo Stadietto Carlo Enrico Giulini di Cagliari, c’è Cagliari-Torino. Gara valida per la 22^ giornata di campionato. Il Toro è secondo in classifica, con ben 37 punti. Guida la classe l’Inter con 44 punti. Subito sotto ci sono Roma (37), Milan (36) e Atalanta, Sassuolo e Lazio (34). L’obiettivo del Toro è arrivare primo o secondo: solo così sarebbe semifinale diretta per lo scudetto. Altrimenti ci sono i playoff.

Cagliari: un’ottima stagione

La Primavera del Cagliari è allenata da Matteo Battilana. Francesco Pisano, ex Serie A, è nel suo staff. Dopo 21 partite giocate, gli isolani sono al decimo posto. 28 punti raccolti, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Numeri diversi da quelli del Toro, che ha fatto 10 vittorie, 7 pareggi e solo 4 sconfitte. Partita comunque sia complicata per il Toro, che non deve avere distrazioni.

Casali e non solo

Poche settimane fa, proprio dal Cagliari, il Toro ha preso il terzino destro Michele Casali. Era uno dei più promettenti in casa rossoblù, classe 2005. Attenzione a Michele Carboni (mediano, 6 gol e 4 assist) e alla punta centrale Sofiane Achour (anche lui 6 gol). Squadra piena di giovani interessanti: partita da non sottovalutare per il Toro. Dellavalle, Ciammaglichella e compagni sono pronti a fare bene.