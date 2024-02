Cagliari-Torino, diretta della partita del campionato Primavera 1 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

In seguito alla pesante vittoria dell’ultimo turno contro la Lazio, il Torino Primavera torna in campo. I torelli sono ospiti dei pari età del Cagliari, che si trovano in questo momento al 10° posto in classifica. Ai ragazzi di Scurto interessa solo vincere, per rimanere in scia all’Inter – in questo momento a +7 – e per provare ad allungare sulla Roma. Segui la cronaca di Cagliari-Torino in diretta su Toro.it.

Primavera, Cagliari-Torino: il prepartita

Ore 10.00 Le due squadre sono arrivate al campo di gioco, hanno effettuato un giro di ricognizione e a breve inizieranno il riscaldamento. È una partita importante e da non sottovalutare per i ragazzi di Scurto, che con una vittoria metterebbero pressione all’Inter in vista della sfida contro il Monza.

Primavera, Cagliari-Torino: il tabellino

Primavera, Cagliari-Torino: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle ore 11

Primavera, Cagliari-Torino: dove vederla in TV e in streaming

La partita sarà trasmessa su Solocalcio, app disponibile sull’app di Sportitalia, emittente che detiene i diritti del campionato Primavera.

Primavera, Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari: Wodzicky, Arba, Idrissi, Sulev, Cogoni, Balde, Mutandwa, Vinciguerra, Catena, Simonetta, Marcolini. A disposizione: Iliev, Renna, Conti, Pintus, Achour, Grandu, Malfitano, Ardau, Bolzan, Franke, Marini. All. Pisacane.

Torino: Abati, Rettore, Savva, Dell’Aquila, Perciun, Silva, Mendes, Dalla Vecchia, Muntu, Franzoni, Marchioro. A disposizione: Brezzo, Bellocci, Casali, Acar, Ciammaglichella, Longoni, Gabellini, Njie, Keita, Rasheed, Magui. All. Scurto.