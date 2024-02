Terza e ultima giornata del girone eliminatorio della Viareggio Cup 2024: Torino-Centre National Brazzaville, aggiornamenti e tabellino

Terza giornata della fase eliminatoria. Il Torino Under 18, a punteggio pieno dopo due partite, affronta oggi l’ultima gara del girone. I granata sono già qualificati agli ottavi ma la gara di oggi sarà decisiva per determinare l’accoppiamento nella fase successiva. In corsa per la qualificazione invece la squadra che oggi se la vedrà con i granata: il Brazzaville arriva dalla Repubblica democratica del Congo e al Viareggio ha vinto la prima partita contro l’Uyss New York, cedendo poi al Rukh nella seconda. Segui in diretta gli aggiornamenti della Viareggio Cup di Torino-Centre National Brazzaville.

Viareggio Cup, Torino-Centre National Brazzaville: gli aggiornamenti in diretta

Calcio d’inizio alle ore 15

Viareggio Cup, Torino-Centre National Brazzaville 0-0: il tabellino

Torino: Siviero; Camatta, Dipaolo, Galantai, Raballo, Dimitri, Armicida, Ramalho, Vagnati, Ressia, Kirilov. All. La Rocca.

Centre National Brazzaville: Bonazebi; Bizenga, Komono, Mbecke, Wumba, Pounga, Moussavoi, Wumba N., Douniama, Lebo. All. Cesana

Viareggio Cup, Torino-Centre National Brazzaville: dove vederla in tv e streaming

Per la gara del Torneo di Viareggio tra Torino e Centre National Brazzaville non è prevista alcuna copertura televisiva. Aggiornamenti in diretta su Toro.it