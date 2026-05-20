Le parole di Antonino Asta, ex capitano del Torino, sul derby e sui 50 anni dello scudetto festeggiati allo stadio

In occasione della partita della Storia, che si è tenuta allo Stadio Olimpico Grande Torino, ha parlato ai microfoni di Toro.it l’ex giocatore Antonino Asta. In una giornata di festa e in ricordo dell’ultimo Scudetto, ha rilasciato le dichiarazioni che seguono parlando pure del derby che si avvicina.

Le parole di Asta

Il derby può cambiare la stagione?

“Quando si dice che è una partita come le altre non è vero, è una partita diversa, una partita che la vivi veramente 2 settimane prima, perché la gente te lo fa sentire, ti fa avvertire questa sensazione qua. E’ logico che per il Toro, in questa classifica che non ha nulla da dire, riuscire a portare a casa un derby in un momento così sarebbe veramente splendido, speriamo“.

Nel frattempo lo stadio ha omaggiato i campioni del 1976 a 50 anni dallo scudetto: che emozione è stata?

“Sono sempre momenti bellissimi, soprattutto quando si parla di granata e soprattutto in questo momento. Quando si ricorda nella storia quello che hanno fatto i grandi, quindi gli invincibili, subito dopo sono arrivati tutti quelli del 76 quindi noi, che siamo arrivati dopo, siamo solo comprimari. Dobbiamo ringraziare loro perché hanno fatto veramente la storia, perciò per me è stata una soddisfazione enorme portare la fascia.

La fascia che allora era stata di Sala…

“Sì, citi Sala come può essere Pulici, Zaccarelli, direi tutti. Veramente splendido, poi una bellissima cornice soprattutto perché il ricavato andrà in beneficienza quindi noi del Toro, sotto quell’aspetto, siamo sempre attenti. Un grazie a chi c’è stato”.