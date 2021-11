Il borsino granata / Chi sale e chi scende dopo Torino-Sampdoria, match vinto dalla squadra di Juric 3-0

Finalmente! Una serata praticamente perfetta che ha visto i granata vincere spadroneggiando, con un gioco spumeggiante, senza pause, un atteggiamento figlio di una mentalità nuova che suggerisce il pressing alto e l’attacco a tempo pieno, anche se si è in vantaggio, anche sul 2-0 fino a trovare il terzo gol nel recupero senza accontentarsi e senza rischiare praticamente nulla. Contro la Sampdoria il risultato è stato sbloccato già al 17’ e con una bellissima azione tutta di prima sull’asse Sanabria – Linetty – Praet (da quanto non si vedeva qualcosa di così ben orchestrato sotto porta!) ma per tutto l’arco della gara i granata hanno giocato come se si fosse sullo 0-0 dominando in tutto (tiri in porta, possesso palla, passaggi, falli) e riuscendo anche a sfruttare il contropiede ripartendo da squadra.

Con il Gallo Belotti che taglia un altro bel traguardo personale sfondando il muro dei cento gol in serie A a 27 anni e 314 giorni ritrovando sorriso e motivazioni ed i gol di Praet e Singo che portano a undici il numero dei granata già a segno dopo altrettante giornate, i progressi di questo gruppo (che è sì quello di un anno fa ma arricchito con rinforzi nei ruoli chiave che poi sono coloro che stanno fornendo il contributo decisivo) sono evidentissimi. A parte i limiti ancora evidenziati una settimana fa nelle partite contro le grandi, restano ancora le macchie degli infortuni muscolari a ripetizione (Brekalo l’ultima vittima nel pre partita di sabato) e la squalifica di Pobega che salterà l’importante sfida contro il “suo” Spezia nella quale occorrerà necessariamente dare continuità. Però intanto che bello aver fatto vedere le streghe agli altri!

Torino-Sampdoria: chi sale

BELOTTI spegne le cento candeline in serie A costruendosi il diagonale vincente da vero bomber: non a caso è sul podio dei giocatori più giovani a tagliare il traguardo dei cento gol in serie A. Complimenti!

AINA gioca una delle sue migliori partite in maglia granata avendo la meglio su Dragusin in entrambe le fasi e fornisce un assist intelligente a Praet. Unico neo quando concede a Gabbiadini di girarsi e concludere in porta.

SINGO dopo 53’ intensi ma senza lasciare traccia, ne lascia una decisiva con uno scatto da centometrista che lo porta a siglare un gol pesante.

PRAET rientra da titolare e punisce proprio la sua ex squadra con un gol a culmine di una bellissima azione. Sempre mobile, si smarca e libera i compagni con intelligenza e sfiora la doppietta.

LUKIC come al solito dà ordine e geometrie senza rischiare nulla e dimostra insospettabili doti da velocista producendo ottime ripartenze. A La Spezia avrà ancora più responsabilità.

LINETTY sta acquisendo sempre più consapevolezza di ciò che Juric gli chiede in quel ruolo: pregevole l’uno-due con Sanabria che propizia il gol di Praet.

Torino-Sampdoria: stabili

VERDI entra appena 5’ nel finale ma fa in tempo a provare la gioia del gol e la delusione dell’annullamento per offside millimetrico. Sfortunato ma appare più libero mentalmente.

VOJVODA subentra a Singo dopo 54’ ed anche lui prova in un paio di occasioni il tiro con meno fortuna. Se la cava e si concede anche qualche leziosità.

BREMER puntuale sia su Quagliarella (a parte la sbavatura sull’ammonizione) che su Caputo. Ottimo anche l’assist per il centesimo gol di Belotti, peccato per il mancato tap in dopo il palo.

BUONGIORNO vince il ballottaggio con Rodriguez e conferma la sua duttilità appoggiando spesso e volentieri l’azione ed allargandosi sulla fascia. Non corre rischi particolari dietro.

SANABRIA gioca ad elastico accorciando ed allungandosi per dettare i suggerimenti ai compagni. Pregevole l’imbucata nell’azione del primo gol, non segna ma è autore di una buona gara.

DJIDJI conferma i progressi delle ultime uscite, gioca d’anticipo su Candreva con autorevolezza e si oppone ai tentativi di tiro, in particolare su Thorsby.

MILINKOVIC – SAVIC un’uscita a vuoto su Thorsby nel primo tempo prima di una parata facile su tiro centrale di Gabbiadini ed un’uscita bassa sicura. Gli va bene.

Torino-Sampdoria: chi scende

POBEGA devastante nell’inserimento, grande merito sul gol di Singo, prezioso nei recuperi (anche nella propria area). Paga care però irruenza ed ingenuità con cartellini continui, salterà la partita da ex a La Spezia.