Il Toro vive un buon momento, Adams continua ad essere decisivo ma il mercato non può non portare a Vanoli un’altra punta

L’errore sarebbe pensare che tutto adesso si sia risolto. Che dopo oltre 100 giorni dall’infortunio di Zapata il Torino abbia finalmente trovato una nuova strada da percorrere e che vada bene così. Giusto sottolineare i passi avanti della squadra, giusto dare i meriti a chi – Vanoli col suo staff – è stato in grado di ricominciare da capo superando un momento difficile e trovando le giuste soluzioni, pur andando incontro a una rivoluzione tattica dopo mesi di lavoro che andava in altra direzione direzione. Non è una vittoria, specialmente contro un Cagliari così brutto, a poter cambiare i piani. Non è la doppietta di Adams a rendere meno necessario l’arrivo di una punta, non può essere un po’ di entusiasmo a far dimenticare che il Torino ha perso il suo miglior giocatore, potenzialmente il miglior realizzatore. Il suo capitano. Il trascinatore, l’uomo in grado di gestire anche lo spogliatoio. Che sia difficile trovarne un altro così è evidente ma la dirigenza granata ha avuto un vantaggio che non ha mai sfruttato, avendo dalla sua quello che solitamente manca in una sessione di mercato così breve (il gong sarà il 3 febbraio). Il tempo: il tempo di pensare, il tempo di valutare, il tempo di trattare, il tempo di chiudere, il tempo di presentarsi da Vanoli il 2 gennaio con quel sostituto. Lo ha avuto senza riuscire a sfruttarlo o senza saperlo fare. “Non vogliamo aspettare l’ultimo giorno per il mercato“, ha detto il presidente ieri sera. L’ultima settimana a quanto pare sì…

Paolo Vanoli, head coach of Torino FC, reacts during the Serie A football match between Torino FC and Cagliari Calcio.