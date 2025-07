Contro l’Ingolstadt un Torino certamente imballato ha mostrato qualche limite: mancano alternative all’allenatore in una fase cruciale della preparazione

La prima uscita non è quasi mai attendibile. Carichi di lavoro, gambe pesanti, preparazione che rende difficile dare un giudizio certo. Anche queste partite, però, evidenziano quello che manca: e al Torino manca parecchio. A rendere complicato il lavoro di Marco Baroni, che si è appena immerso in una nuova realtà, c’è anche questo. L’esigenza di dover adattare giocatori o di non avere alternative mette in difficoltà a luglio come a dicembre. Il fatto che succeda quando devi impostare un lavoro completamente diverso e avresti bisogno di farlo nel migliore dei modi rende tutto ancora più complesso. Contro l’Ingolstadt non c’è stato nemmeno modo di vedere davvero quello che sarà il Torino di Baroni. Non per colpa del tecnico, che lavora con chi è a disposizione, aiutato anche dai più giovani come Cacciamani a Ciammaglichella e Gabellini. Piuttosto per l‘immobilismo di un mercato che ha portato in dote solo un difensore svincolato e un centrocampista. E tutti gli altri? Biraghi non ha un’alternativa (la prestazione di Masina è stata a dir poco disastrosa), sulla trequarti non c’è nessun titolare a parte Vlasic – mancano quindi titolari ed eventuali ricambi- e per l’attacco è necessario intervenire (Zapata ha bisogno di un vice, tanto che ieri è dovuto servire Gabellini, che non può essere investito di tale responsabilità). Per non parlare delle questioni in sospeso, col portiere che è sul punto di essere ceduto senza che ancora si capisca chi dovrà guidare il reparto (problema non di poco conto), con qualche esubero da piazzare, anche in difesa, ed eventualmente da sostituire. Insomma: il rischio è che la squadra, una volta definita e a mercato chiuso, sia ben diversa da quella vista ieri. Baroni ha già capito: a Prato allo Stelvio, si muove in bici, forse perché si prepara alla scalata: altro che Stelvio, ancora non sa quanto sarà dura la salita.