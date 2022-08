Come se non bastasse Gleison Bremer che, dall’alto di un qualche pulpito a strisce, negli scorsi si è sentito in dovere di spiegare ai tifosi del Toro cosa devono pensare riguardo al suo trasferimento alla Juventus, rimproverandoli anche per non aver preso con entusiasmo la notizia del suo passaggio in bianconero. Ora ci si è messo anche il neocapitano Sasa Lukic a comportarsi esattamente come un capitano non dovrebbe mai fare. Alla vigilia del debutto in campionato ha scelto di abbandonare la nave, di escludersi dalla battaglia perché attratto da altre mete. E meno male che solamente qualche settimana fa diceva di essere pronto e sicuro di volersi prendere l’impegno di indossare al braccio quella fascia.

Forse verrà accontentato e sarà ceduto, forse in qualche modo si ricucirà lo strappo come era stato fatto con Nkoulou, quel che è certo è che Lukic non potrà e non dovrà più indossare la fascia da capitano del Toro. Ha dimostrato di non volerla oltre che di non meritarla (e non meriterebbe neppure quel 10 che è stato di Mazzola, Zaccarelli e tanti altri grandi della Storia, con la S maiuscola, granata). A proposito di capitani, ma l’ingrato non era Belotti? Vero, non gli sarebbe costato nulla salutare i tifosi, annunciare la sua decisione di andare via, era lecito anche aspettarsi che lo facesse e si può rimproverarlo per questo, ma fino all’ultima partita dello scorso anno non si è mai tirato indietro una sola volta, in campo ha sempre dato tutto (anche troppo), lasciando fuori dal rettangolo verdi i propri problemi. Ha fatto quello che avrebbe dovuto fare anche Lukic, quello che avrebbe dovuto fare un vero capitano.