Il tecnico non si presenta in conferenza stampa da maggio: una vera e propria anomalia per una società di serie A

Nessuna conferenza stampa prima del ritiro, nessuna neppure durante o dopo le tre settimane di lavoro in Austria. Non ha parlato alla vigilia della partita contro il Palermo e neppure dopo, tanto che davanti ai giornalisti si è presentato il suo vice Matteo Paro. Il silenzio prolungato di Ivan Juric non è qualcosa che può essere classificato come normalità, come un aspetto secondario su cui soprassedere. E non solo perché è l’unico allenatore di serie A a non aver ancora proferito parola, da quando l’1 luglio è iniziata la nuova stagione, ma perché è diritto dei tifosi sapere, avere spiegazioni su quello che accade. Con ogni probabilità bisognerà invece attendere ancora molto tempo per riascoltare la sua voce.

Ma perché Juric non ha ancora parlato una sola volta quest’anno? “Non vuole perdere energie in discussioni” ha provato a spiegare Paro. D’altronde se si fosse presentato in conferenza stampa ieri le domande, più che sul 3-0 al Palermo, sarebbero state sul mercato o su quella lite ormai celebre con Vagnati. Le risposte, o almeno una parte di esse, le possiamo però facilmente immaginare: la sua delusione per il mercato l’hanno vista tutti in quel video che ha fatto il giro del mondo mentre la gridava in faccia al dt e con toni certamente più pacati l’ha espressa anche Paro. Forse si è stancato persino Juric di ripetere gli stessi concetti, di spiegare che la rosa al momento è incompleta e che sarebbe stato utile poter avere nelle settime di ritiro, e non ora che le partite hanno iniziato a contare, i nuovi giocatori in modo da avere il tempo per poterli farli integrare con il proprio calcio. Sarebbe probabilmente più utile sentire questi concetti espressi, ancora una volta, dallo stesso Juric che da terzi, ma in questo caso il silenzio dell’allenatore, e quei sei giocatori spediti in tribuna nonostante una panchina piuttosto corta, valgono come mille parole.