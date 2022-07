La lite fuori dall’hotel tra allenatore e dt ridicolizza il club e ne macchia l’immagine: la figuraccia è anche di Cairo

Non serve a niente schierarsi: in questa vicenda, la lite tra Juric e Vagnati con tanto di spintoni e parolacce, non c’è un vincitore. Perdono tutti la faccia: un club rispettabile quale dovrebbe essere il Torino non dovrebbe permettere che due figure così di rilievo, in questo caso il direttore tecnico e l’allenatore, vengano alle mani praticamente in mezzo alla strada. Non si chiede a Juric di non battere i pugni, non si chiede a Vagnati di non discutere pure animatamente col il tecnico difendendo la propria posizione. Piuttosto si chiede al presidente Cairo, perché la figuraccia è soprattutto la sua, di fare una volta per tutte gli interessi del club che rappresenta. Due giocatori (e nemmeno titolari) arrivati in 27 giorni e una cessione alla Juve del miglior calciatore in rosa: anche un santo perderebbe la pazienza. Juric e Vagnati si sono presi una evitabilissima copertina, Cairo dovrebbe riappropriarsene nell’unico modo possibile: mettere a tacere tutti e farci dimenticare questa imbarazzante situazione. Non sarà facile.