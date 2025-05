L’unico momento veramente granata è quello dei Sensounico: è il tocco di colore in una serata in cui il Torino delude

Non si può chiedere a chi la storia del Toro e del Grande Torino la conosce appena di fare quello sforzo in più per onorare gli Invincibili, a ridosso di una giornata così importante. Non si può chiedere a chi ha mostrato evidenti limiti per tutto il campionato di mostrare, per una volta, un po’ di qualità. Più facile che questa squadra tiri fuori gli attributi contro una big: sono le uniche partite, ormai, che esaltano certi giocatori, che poi non è mica detto che le si vinca, anzi. Ma in fondo cosa importa. Nessuno pretendeva che questo Torino omaggiasse quel Toro lì. Tutti meno uno: lo pretendeva Vanoli, alterato e arrabbiato all’intervallo, come svelato anche da Godinho nell’analisi del dopo partita. L’allenatore ha passato l’intero secondo tempo, fino a quel malore – dal quale fortunatamente si è ripreso subito – dovuto probabilmente allo scatto improvviso, seduto in panchina. Non per un qualche problema di salute ma proprio per l’arrabbiatura dovuta a un primo tempo talmente brutto da regalare fischi che mai così assordanti si erano sentiti dopo soli 45 minuti, in questa stagione. Arrabbiato, deluso, infastidito che in una serata così sentita, la squadra lo abbia tradito in quella maniera. Ci hanno pensato i Sensounico a dare il tocco di colore che mancava, l’unico veramente granata in una serata da dimenticare.