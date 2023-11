Due partite che possono avvicinare i tifosi, dopo il confronto con Juric di qualche giorno fa: l’importante è pensare che sia solo l’inizio

Sassuolo e Monza, una vittoria e un pareggio ma soprattutto due prestazioni all’altezza (finalmente). Tre gol fatti, da tre giocatori – Sanabria, Vlasic e Ilic- che ancora non si erano sbloccati, solo uno subito anche se decisivo nel pari dei brianzoli, e poi occasioni, giocate. Forse è ancora presto per dire che questo è il Toro di Juric (anche se per il croato è già così) ma certamente il passo in avanti si può leggere anche in un’altra ottica, quello di un passo verso i tifosi. Lo scorso 2 novembre col Frosinone il momento di rottura di questo inizio di stagione, con una contestazione proseguita anche all’esterno dello stadio (con tanto di strascichi anche nell’ultima giocata al Grande Torino): i cori contro Cairo, i cori contro i giocatori, invitati a tirare fuori gli attributi. Sono passati solo 10 giorni eppure nel frattempo è successo parecchio, addirittura un confronto al Fila tra Juric e qualche tifoso dopo il gestaccio che ha fatto il giro delle tv e del web. La quiete dopo la tempesta: la prova ora sarà quella dello stadio, in casa, fra una quindicina di giorni. Basta quanto visto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia? Per ora sì: ma non è un credito che va alimentato, non accontentandosi più.