Gemello ha commesso un errore fatale: ma non è il portiere a dover risolvere i problemi in porta che il Toro si trascina da anni

Col Sassuolo aveva sbagliato Rodriguez, col Monza Gineitis. A Bologna l’errore del portiere, evidente e grave, è costato punti al Toro. Luca Gemello, a sorpresa, è stato scelto da Juric come titolare: una mossa inaspettata, considerato che Coppa Italia a parte, mai Milinkovic-Savic aveva saltato una partita di campionato, né quest’anno né la scorsa stagione. Per il classe 2000 la seconda opportunità dopo quella di Coppa Italia: non è andata come l’estremo difensore avrebbe voluto perché quell’uscita nel secondo tempo ha di fatto deciso la partita. Tre partite in due anni: non il massimo per nessun portiere, figurarsi per chi come l’ex Primavera avrebbe tutto da guadagnare se solo potesse trovare un po’ di continuità, in A come in B. Gemello ha commesso un errore e su questo non ci sono dubbi: sarebbe sbagliato però far ricadere sull’estremo difensore colpe che non sono del tutto sue. Non è Gemello a dover risolvere i problemi del Toro in porta né lui a farsene carico. E non è nemmeno lui la soluzione alle mancanze di Milinkovic-Savic.