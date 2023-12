Il presidente del Torino snocciola cifre senza entrare nel dettaglio, creando confusione, e tace sempre su quanto invece è stato incassato

Lo scorso 12 agosto il presidente Cairo parlava di 80 milioni spesi dall’arrivo di Juric. Ieri quei milioni sono diventati 60 (più ulteriori 10), spesi “quest’anno”, per la costruzione di una rosa giudicata in grado di “fare bene”. Difficile entrare nel merito della questione, in una serata di così grande festa e di balli scatenati. Quali sarebbero i 70 milioni spesi quest’anno? Intende il presidente quelli spesi in estate? Quelli sono stati decisamente meno. Intende quelli spesi nell’anno solare? Che confusione… E perché nell’elencare queste cifre si tace sempre quanto invece è stato incassato? I 40 milioni di Bremer (più bonus), non sono noccioline, i 10 di Singo varranno qualcosa, gli altrettanti incassati per la cessione di Lukic idem.

Gli obiettivi mai dichiarati

I conti non tornano come non torna mai l’effettiva dimensione di quello che per il presidente sia il “fare bene” riferito al campionato del Torino. Fare bene nel senso di salvarsi? Fare bene provando ad arrivare decimi o fare bene tentando di seguire l’esempio di chi “fattura meno” ma in Europa ci è andato lo stesso e continua ad andarci? Ogni azienda che si rispetti si pone un obiettivo: possibile che la sua azienda Torino non ne abbia mai uno?