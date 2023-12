Il patron del Torino non fa mai riferimento al centro delle giovanili, né al Settore giovanile. Per non parlare della questione vele…

Il Robaldo, il milione chiesto al Filadelfia per le cosiddette vele, per non parlare di un Settore giovanile costretto ad allenarsi e a giocare ovunque e di una Primavera ormai da tempo allontanata dal Fila. Ce ne sarebbero di argomenti da trattare per Urbano Cairo, che nelle sue interviste spesso pone l’accento su quanto fatto per il Torino ma mai su quanto invece non realizzato. Ed è quasi normale che ciò avvenga considerato che è difficile trovare risposte su argomenti scomodi non essendoci nemmeno domande del genere, specie se l’intervista arriva da un giornale di sua proprietà. Su tutte la questione Robaldo, appunto. Da anni il Torino si è aggiudicato l’appalto e da anni i tifosi aspettano che la struttura veda la luce. Superate le difficoltà burocratiche, il Toro sembra non aver messo in cima alle priorità la struttura, preferendo che le sue squadre giovanili continuino ad allenarsi e a giocare in giro per la città, in casa d’altri, delle volte pure “sfrattate”, come quando a Volpiano due anni fa è arrivata la Juve e il Toro ha fatto i bagagli. E nella casa granata per eccellenza, il Filadelfia, non c’è spazio nemmeno per la Primavera, come invece era accaduto nei primissimi anni dopo la ricostruzione. Troppo impegnativo, a quanto pare, curare il terreno di gioco, troppo impegnativo occuparsi della squadra principe del vivaio, quella che dovrebbe essere tutti i giorni sotto l’occhio attento di Juric, anziché ad Orbassano.

Il milione chiesto alla Fondazione

Per non parlare della vicenda che vede coinvolta la Fondazione Filadelfia e il Torino, appunto, e quel milione che Urbano Cairo chiede all’ente che è stato vero motore della ricostruzione (e di cui oltretutto fa parte anche la società, questo è il controsenso). Un Toro in affitto a casa sua che ha voluto e preteso che il Fila fosse schermato da quelle vele e che oggi pretende che a pagare sia la Fondazione.