L’editoriale / Gli alti e bassi hanno caratterizzato la prima parte stagione rendendo difficile capire la reale dimensione di questa squadra

Questo è un Torino che può lottare per l’Europa o che può al massimo aspirare a un campionato tranquillo di metà classifica? Se a rispondere fosse qualcuno che ieri, per la prima volta, ha visto una partita della squadra granata in questa stagione non avrebbe dubbi nell’affare che questo Torino non solo potrà lottare per l’Europa ma che certamente ci andrà. Pochi giorni prima, però, quella stessa persona vedendo la squadra spenta del Dall’Ara, totalmente incapace di abbozzare a una reazione dopo il gol subito, avrebbe detto che il Torino avrebbe potuto puntare al massimo a una salvezza tranquilla. Eppure la squadra è la stessa e anche l’allenamento non è cambiato.

Un po’ Dottor Jekyll e un po’ Mister Hyde

Ma allora qual è il vero Torino? Anche ripercorrendo l’andamento di tutta la prima parte di stagione è difficile dare una risposta: le prestazioni altalenanti hanno minato le certezze. Classifica alla mano, la squadra granata sta disputando un campionato che rispecchia i propri valori e che è in linea con l’obiettivo di lottare per l’Europa (il settimo posto, occupato dal Bologna, è distante appena tre punti), eppure è difficile trovare qualche tifoso che a oggi possa definirsi soddisfatto del campionato. Anzi, è più semplice trovare chi cambierebbe immediatamente l’allenatore e chi rifarebbe quasi completamente la squadra.

C’è certamente un alone di delusione, in una parte della tifoseria, che non dipende da tecnico e calciatori ma che è legato a quel salto di qualità (sia a livello di risultati che societario) che Cairo non è ancora riuscito a far fare al Torino. Poi c’è anche chi invece ha individuato nell’allenatore il principale colpevole di questo avvio di stagione ed è convinto che basterebbe un cambio in panchina per risolvere i problemi. E proprio questo clima che aleggia intorno alla squadra rende ancora più complicato rispondere alla domanda iniziale. Non sarebbe sufficiente neppure maggiore razionalità nei giudizi dopo le singole partite – che siano belle prestazioni come quelle contro Sassuolo e Atalanta, pessime come nel derby contro la Juventus, fiacche come a Bologna – per comprendere il vero volto di questo Torino un po’ Dottor Jekyll e un po’ Mister Hyde. Ciò che forse servirebbe è un po’ di pazienza in più nei confronti di Juric e alla squadra (anche se è difficile chiederne ulteriore a chi da trent’anni circa ne sta portando tanta), anche perché il campionato è ancora lungo e la classifica dice che ogni scenario (positivo o negativo che sia) è possibile: solo armandosi di pazienza, forse, si potrà capire qual è il vero Torino.