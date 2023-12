La dimensione è quella di una squadra da metà classifica che non guarda al futuro e che si accontenta di un pari a Frosinone

Quando arriva l’occasione per fare anche il più piccolo dei salti il Toro rallenta. Quante volte è successo? Tante, troppe: abbiamo perso il conto. Ci illudiamo che possa sempre essere la volta buona, anche quando si tratta – come in questo caso – di traguardi modesti. Per esempio chiudere la giornata scavalcando la Lazio e tenendo alle spalle il Monza. Si parla di nono, decimo posto, mica di Europa. Piccole soddisfazioni – i biancocelesti sono pur sempre in Champions e quella di Sarri resta una big – che però non arrivano. Il copione è lo stesso: un risultato convincente, una settimana serena e poi puntualmente un passo indietro. Capita quando la squadra in questione, in questo caso il Torino, vive alla giornata, sceglie di non porsi alcun traguardo e di guardare partita dopo partita: quale espressione più odiosa per chi sceglie o è costretto a nascondere la propria ambizione, a tacere gli obiettivi. Juric alla vigilia della sfida dello Stirpe ha parlato di scontro di metà classifica: è la dimensione di un Toro che naviga a vista. Superato lo spavento delle ultime due stagioni precedenti all’avvento di Juric ora la strada sembra essere quella di chi ha bene in mente cosa ha rischiato ma non fa nulla per darsi una possibilità. Quella di animare un ambiente che ormai si accontenta di festeggiare un successo con l’Atalanta, convincendosi di quanto sia prezioso un punto a Frosinone.