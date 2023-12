Serve allungare la panchina: intervenire sulla squadra a gennaio darebbe l’idea di un club ambizioso e desideroso di migliorarsi

Il Toro ormai ha un undici abbastanza definito, da quando Juric ha scelto di adottare il 3-5-2. Può esserci qualche ballottaggio, di tanto in tanto, sulla fascia sinistra o in mezzo al campo (con Ricci, Ilic, Linetty e Vlasic a disposizione uno è di troppo) però a giocarsela sono i soliti 12-13 giocatori. I problemi arrivano quando servono forze fresche o cambi in grado di jmodificare l’inerzia. Lì il Toro si riscopre, di gara in gara, sempre più debole. Non esiste un vice Vlasic e non c’è una coppia che possa far rifiatare Sanabria e Zapata. I trequartisti – da Radonjic a Seck e Karamoh – hanno faticato a fare la differenza, tanto che il problema sembra quasi essere più la panchina, che il campo. E in questo senso il mercato di gennaio potrà dirci molto sulle ambizioni del Toro e di Cairo. Una squadra che gira certamente non deve essere stravolta, questo è evidente. Ma qualche ritocco aiuterebbe l’allenatore ad avere alternative di pari livello che garantiscano la tenuta della squadra nell’arco dei novanta minuti. Ritocchi per il quale si aspetta l’apertura del mercato: anche così si misureranno le ambizioni di Cairo, in una stagione in cui il Toro non può permettersi più di galleggiare.