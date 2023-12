Vincere avrebbe portato il Toro a un punto dal Napoli e dato soddisfazione a tutto l’ambiente: al Franchi una partita da non sbagliare

Altrove si sogna mentre a Torino si registra l’ennesima occasione persa. Ha ragione Juric a dire che perdere sarebbe stata una beffa: non è comunque consolatorio aver pareggiato una partita del genere. Rimanere davanti alla Lazio, agguantare l’Atalanta, portarsi ad un solo punto dal Napoli campione d’Italia: sarebbe stato troppo? Forse sì, ma i tifosi avrebbero provato volentieri l’emozione di ritrovarsi tra le squadre che lottano, senza nascondersi, per l’Europa. Non è solo una questione di certificare gli obiettivi ma di pura soddisfazione: sarebbe stato un bel regalo in un momento cruciale della stagione, oltretutto a pochi giorni dall’apertura del mercato. Di certo la rimonta è un segnale da non sottovalutare, abituati come eravamo ad una squadra capace di sgretolarsi alla prima difficoltà, di subire senza riuscire mai a reagire. Ora però c’è da capire quante altre possibilità avranno i ragazzi di Juric ma soprattutto quante riusciranno a coglierne. A partire dalla sfida del Franchi.