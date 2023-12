Senza qualche intervento sulla rosa è difficile pensare che il Toro possa lottare per qualcosa di più del nono o decimo posto

Cita Brekalo e Miranchuk in conferenza stampa, Ivan Juric, quasi sconsolato. Sottolinea quanto questa sia la squadra meno fisica mai allenata. Il croato non fa mai riferimento diretto al mercato anche se è chiaro e lampante che invece vorrebbe parlarne eccome. Andando oltre la partita di ieri – discreto primo tempo e secondo tempo mediocre – è evidente che la difficoltà più grande ad oggi sia la resa di giocatori sui quali si era puntato, ma pure l’assenza di ricambi all’altezza. Prendiamo la squadra di inizio stagione, dopo la chiusura del mercato: tutto ruotava intorno al solito 3-4-2-1, si puntava sull’imprevedibilità di Radonjic, sulla classe di Vlasic, sui possibili gol di Zapata. La dirigenza aveva riportato a Torino Lazaro, preso la scommessa Soppy, convinto Djidji a rinnovare per una stagione. E si consideravano valide alternative i vari Pellegri, Seck e Karamoh. Qualcosa stride, leggendo queste considerazioni quattro mesi dopo. Radonjic è quasi un ex, Vlasic non ingrana, Soppy è un oggetto misterioso, Lazaro non ha convinto, Seck e Karamoh il campo non lo vedono più. Il cambio di sistema ha dato l’illusione che potesse esserci una soluzione interna per non stravolgere tutto quanto, di nuovo. Ed è servito a rivitalizzare qualcuno (Linetty, per esempio, ma pure Ilic, meno Ricci che però è stato anche infortunato), quello sì: la squadra ha portato a casa risultati, ha ritrovato un po’ se stessa. Però, con questo o con quell’altro sistema, il problema dei ricambi resta. Se l’undici in campo non è in giornata è impossibile andare a pescare dalla panchina, se un titolare non rende, se Zapata non segna, se sulle fasce per una volta va male allora non c’è niente da fare. Tanto che ormai l’atteggiamento della squadra sembra risentirne: nel primo tempo benino ma se non si segna allora via, a difendere il risultato nella ripresa. Non c’è molto da dire se non che senza un intervento sul mercato il campionato rischia di essere praticamente finito qui, nell’attesa di capire se sarà nono, decimo o undicesimo posto.