Solo tre i punti dal sesto posto: il mercato può alimentare invece la speranza di poter lottare fino alla fine per l’Europa

Tre punti dal sesto posto, occupato dall’Atalanta. In mezzo una serie di squadre, compreso quel Napoli che ieri il Toro ha battuto quasi in scioltezza, riprendendo la marcia che la Fiorentina aveva interrotto prima della sosta. Tre soli punti dal sesto posto, cinque dal Bologna, per molti la squadra rivelazione di questa prima parte di stagione. Il 3-0 sulla squadra di Mazzarri ha reso perfetto un fine settimana che si era aperto con la vittoria del derby Primavera. Eppure qualche rimpianto lo alimenta, pensando a quanto poco sarebbe bastato per poter chiudere il girone di andata davanti alla Roma, alla Lazio, al Napoli, magari pure all’Atalanta strapazzata poche settimane fa. Questione di una manciata di punti: quelli persi per qualche svista arbitrale di troppo o per l’incapacità di portare a casa partite assolutamente alla portata (quella con l’Udinese, per esempio). “Se vogliamo possiamo”, ha scritto il presidente dopo il triplice fischio, a sottolineare l’impresa contro i campioni d’Italia. Se vuole la squadra può ancora lottare lì, con chi è più attrezzato a livello di rosa ma non riesce a rendere come vorrebbe. E se vuole la dirigenza può fare in modo che anziché i rimpianti vengano alimentate le speranze di vedere la squadra quantomeno lottare fino alla fine. Perché per fare girare gli episodi a tuo favore serve anche la qualità: e pescando qualcosa dal mercato, chissà…