Nessuno è più forte di lui, nel gioco aereo. In questo modo, sempre con il 3-4-1-2 (1 = Vlasic), sarebbe possibile incrementare filtro ed equilibrio.
Alla luce dei 42 gol incassati, non sarebbe ipotizzabile l’impiego di Casadei, stile Kennet Andersson, come seconda punta, uomo-sponda per Simeone? Nessuno è più forte di lui, nel gioco aereo. In questo modo, sempre con il 3-4-1-2 (1 = Vlasic), sarebbe possibile incrementare filtro, davanti alla retroguardia, ed equilibrio. Casadei, infatti, lascerebbe lo spazio ad un centrocampista più interditore, al fianco di Ilkhan, che va protetto, non avendo fase difensiva, come Modric nel Milan. Quindi, direi Prati (o Gineitis) e Ilkhan in mezzo. Azzardo:
Paleari (unico portiere italiano, che sa ancora uscire!)
Marianucci (Ismajli)
Maripan
Coco
Pedersen (Aboukhlal)
Prati (Gineitis)
Ilkhan
Obrador
Vlasic
Casadei
Simeone
Adams, Zapata e Kulenovic in panchina? Nessun problema. Ormai, con 5 sostituzioni, i titolari sono diventati 16, ed anche soli 30′ possono essere decisivi. C’è chi inizia, e c’è subentra. È nato un nuovo ruolo: il “ripresista”, come Altafini, nella Juve, o Toschi, nel Toro, mezzo secolo fa…
Sicuramente sono questi i problemi della Cairese e gli articoli che dovrebbero scrivere i nostri grandi giornalisti italiani. Sullo scempio che da 20 anni si sta compiendo sulla maglia più gloriosa al mondo non una parola.
…..e se con questi articoli del casso ve ne andate a fare in cubo 😉