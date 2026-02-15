Nessuno è più forte di lui, nel gioco aereo. In questo modo, sempre con il 3-4-1-2 (1 = Vlasic), sarebbe possibile incrementare filtro ed equilibrio.

Alla luce dei 42 gol incassati, non sarebbe ipotizzabile l’impiego di Casadei, stile Kennet Andersson, come seconda punta, uomo-sponda per Simeone? Nessuno è più forte di lui, nel gioco aereo. In questo modo, sempre con il 3-4-1-2 (1 = Vlasic), sarebbe possibile incrementare filtro, davanti alla retroguardia, ed equilibrio. Casadei, infatti, lascerebbe lo spazio ad un centrocampista più interditore, al fianco di Ilkhan, che va protetto, non avendo fase difensiva, come Modric nel Milan. Quindi, direi Prati (o Gineitis) e Ilkhan in mezzo. Azzardo:

Paleari (unico portiere italiano, che sa ancora uscire!)

Marianucci (Ismajli)

Maripan

Coco

Pedersen (Aboukhlal)

Prati (Gineitis)

Ilkhan

Obrador

Vlasic

Casadei

Simeone

Adams, Zapata e Kulenovic in panchina? Nessun problema. Ormai, con 5 sostituzioni, i titolari sono diventati 16, ed anche soli 30′ possono essere decisivi. C’è chi inizia, e c’è subentra. È nato un nuovo ruolo: il “ripresista”, come Altafini, nella Juve, o Toschi, nel Toro, mezzo secolo fa…