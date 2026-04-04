Il calcio italiano continua a parlare americano, e questa volta il radar della finanza internazionale si è fermato a Torino.

Il calcio italiano continua a parlare americano, e questa volta il radar della finanza internazionale si è fermato a Torino. Le indiscrezioni lanciate da “Il Sole 24 Ore” su un dossier relativo alla società granata, circolante tra i tavoli della Bank of America, non sono solo un sussulto di cronaca sportiva, ma il segnale di un assetto societario che, dopo vent’anni, potrebbe aver esaurito la sua spinta propulsiva.

Un gigante del credito, dunque, per un club storico. L’attivismo della Bank of America non è casuale. Il colosso statunitense vanta una consolidata esperienza come advisor nel calcio europeo (dal Milan al finanziamento per il Bernabéu).

Sebbene il presidente Cairo continui a ribadire la sua linea, “Disponibile a vendere, ma mancano offerte da profili più ricchi”, il fatto che la seconda banca d’affari USA stia facendo circolare numeri e potenzialità del club granata suggerisce una fase di “esplorazione attiva”, che va oltre le smentite di rito.

In una Serie A che parla sempre più inglese, il Torino resiste come uno degli ultimi baluardi della proprietà italiana. Mentre club di primo piano, come Milan, Inter, Roma e Atalanta, battono già bandiera statunitense, seguiti a ruota dai progetti ambiziosi di Fiorentina, Bologna e Parma, il futuro del Toro sembra guardare inevitabilmente verso il Nord America.

Per gli investitori d’oltreoceano, infatti, il calcio italiano è considerato una miniera d’oro non ancora sfruttata: un asset “sottoprezzo”, se paragonato ai costi proibitivi della Premier League, ma con un potenziale enorme nel branding, e nella valorizzazione commerciale di una storia leggendaria, come quella del Toro.

Ma perché l’interesse attorno al club di Urbano Cairo si sta accendendo proprio ora?

La chiave di volta non è tattica, ma strutturale, e risiede nel cemento dello Stadio Olimpico Grande Torino. Per la prima volta dopo decenni, l’impianto comunale è ufficialmente sul mercato. La cancellazione delle ipoteche rende lo stadio un asset “pulito”, e pronto per l’acquisto. Per un fondo d’investimento, questo cambia totalmente le regole del gioco: senza una casa di proprietà, il Torino resta una società gloriosa, ma limitata dai ricavi tradizionali. Con uno stadio di proprietà, si trasforma in un’azienda moderna capace di generare flussi di cassa costanti, e di svincolarsi finalmente dalla sola dipendenza dai diritti TV.