Torino-Mantova, 11 giugno 2006: davanti allo stadio Delle Alpi tutto esaurito, il Toro di Urbano Cairo conquista la promozione in Serie A

Una delle serate più importanti, legate alla storia granata contemporanea, è certamente quella dell’11 giugno 2006, la notte della finale-promozione contro il Mantova. Si gioca nel nuovo ma già vecchio e stracolmo Delle Alpi; uno stadio come una cosa viva, che emana pathos ed emozioni, proprio come quelle che regalerà la squadra in una cavalcata durata 120 minuti. Il primo tempo si concluse 1-0, grazie ad un rigore al rallentatore di Rosina; al novantesimo il discorso qualificazione era di nuovo in equilibrio (rispetto al 4-2 dell’andata a Mantova) grazie al bis a metà ripresa di Muzzi.

I supplementari e l’urlo promozione

E allora avanti con i supplementari: cinque minuti e segna Davide Nicola. Tutto finito? Per nulla, perché Poggi, uno che da giovane aveva segnato spesso e volentieri in quello stesso stadio alla Juve, fa 3-1 e costringe il Toro a difendere la serie A con le unghie e con i denti, con tanta sofferenza e anche qualche colpo proibito. Di quella notte rimangono, ancora oggi, alcuni flash incancellabili. Come il gol dell’eroe della promozione Nicola, granata nell’animo di una squadra dal granatismo sfrenato. O ancora la corsa a perdifiato fin sotto la Maratona del “primo” Urbano Cairo mano nella mano con Gianni De Biasi. Quant’acqua da allora sotto i ponti…

Torino-Mantova: il tabellino

TORINO-MANTOVA 3-1

Marcatori: 36’pt Rosina (rig.) 18’st Muzzi 5’pts Nicola 10′ pts Poggi (rig.)

TORINO (4-4-2): Taibi; Nicola, Doudou, Brevi, Balestri; Lazetic (8’pts Melara), Gallo, Longo (35’st Edusei), Rosina; Muzzi (20’st Fantini), Abbruscato. A disp.: Fontana, Fantini, Edusei, Vryzas, Stellone, Ferrarese. Allenatore: De Biasi

MANTOVA (4-4-2): Brivio; Sacchetti, Notari, Cioffi, Lanzara; Sommese (27’st Brambilla), Grauso (44’st Graziani), Spinale, Caridi; Noselli (7’pts Poggi), Gasparetto. A disp.: Bellodi, Mezzanotti, Di Cesare, Brambilla, Doga, Graziani. Allenatore: Di Carlo

Arbitro: Farina di Novi Ligure

Roberto Muzzi