I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: Toro su Hajdari e Adams, Ilic ai saluti, il caso Radonjic e Linetty che studia da capitano

Tuttosport

Hajdari 4 milioni + 1. E’ a un passo dal Toro!

Nuova offerta di Vagnati al Lugano: il rilancio può già rivelarsi decisivo. La prima proposta era stata di 3 milioni.

Ciao Ilic, mister 25 milioni: ci siamo

Scambio di documenti con lo Zenit, poi sarà ufficiale

Coco, un pirata in ritiro ora le lezioni di difesa a 3

Ieri le visite mediche, oggi l’ufficialità e il lavoro con la squadra a Pinzolo

Adams, superbonus a ogni gol

Attaccanti: formalizzata l’offerta allo scozzese, giunto in Italia. Le trattative riprenderanno oggi

Vanoli costruisce il Toro sotto il segno di Zapata

Da oggi via al ritiro in Trentino. Per l’allenatore il punto di riferimento sarà il centravanti colombiano

“Radonjic, resta pure a casa”

Accordo col serbi, nei fatti fuori rosa: non va a Pinzolo, rimane in cerca di una squadra

Gazzetta dello Sport



Linetty la bandiera

E’ alla quinta stagione nel Toro. Ha i numeri per fare il capitano

La Stampa



Dallo Zenit 35 milioni al Toro. Così Ilic finanzia Tessmann

Sì a San Pietroburgo: un tesoro per sfidare l’Inter che vuole l’americano

Toro, riscatto Vlasic. In ritiro per curarsi. Vanoli punta su di lui

Nonostante l’addio di Juric, il croato resterà in granata per riscattarsi. Salterà le amichevoli per infortunio ma andrà a Pinzolo come Schuurs