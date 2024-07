I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi: dalle caratteristiche del nuovo acquisto Saul Coco a Che Adams e Hajdari

Tuttosport

Coco: “Il Toro, che salto! È la mia terza resurrezione”

È una roccia, tutto fatto

Oggi le visite mediche: operazione da 7,5 milioni più 2. Per il centrale un triennale. Ha visto la morte in faccia per la malaria e una commozione cerebrale

Adams sì, ma per ora chiede troppo

Lo scozzese svincolato vuole 2 milioni e 1,5 milioni di premio alla firma

Zauli: “L’ho allenato. Sì, Hajdari è forte”

Si tratta col Lugano

Il Torino ha messo sul piatto 3 milioni, il club ticinese ne chiede 4 abbondanti. Vagnati vuole chiudere entro pochi giorni per poi mandarlo al più presto a Pinzolo

Seck, Karamoh e Radonjic sono da piazzare

Cairo, giorni d’oro. Ilic, altri 25 milioni!

Tutto confermato: via allo scambio di documenti tra Torino e Zenit. Per il play un contratto faraonico

Sospiro di sollievo per Gineitis

La Gazzetta dello Sport

Gineitis ha convinto. E Vanoli può lanciare altri cinque talenti

Da Ilkhan a Dellavalle, i giovani in ritiro con i “grandi” hanno tutti delle chance