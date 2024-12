I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, mercoledì 4 dicembre 2024: Cairo parla di Ricci e della cessione del Toro

Ecco i titoli dei maggiori quotidiani di oggi, mercoledì 4 dicembre, riguardo al Toro:

Tuttosport

“Tifate Toro anziché contestarmi”

Cairo: “Oggi supportare la squadra è importante le cose andrebbero meglio e tutto diventerebbe più positivo. La maggior parte dei tifosi è con me”.

Il summit: priorità all’attaccante

Il presidente: “Sì è un obiettivo” Il dt cerca anche un difensore. E Ricci? “Rimane di sicuro al Toro”.

Vlasic senza scuse. Pitbull dove sei?

Le difficoltà del Toro in attacco dipendono anche dal croato

Stampa

Cairo e il futuro del Toro: “Non voglio vendere ma ascolto le proposte”

Il presidente spiega: “Non cedo Ricci e voglio un attaccante” I tifosi? “La critica ci sta, la gente è ambiziosa”

Squadra isolata e Vanoli rassicurato ma il Toro si gioca il futuro a Genova

Sabato i granata non possono fallire la partita della verità dopo aver fatto 4 punti in 9 giornate il tecnico deve rilanciarsi e studia nuove soluzioni offensive, in attesa delle trattative di gennaio

Pianelli fu contestato, ma vinceva il Toro di Cairo non ha un’identità

Il portiere dello scudetto del 76 e la crisi granata: “Il mio patron spendeva tanti soldi e sapeva ascoltare”

Gazzetta dello Sport

Cairo a tutto Toro

“Fiducia a Vanoli e rinforzi a gennaio, tifosi sosteneteci”