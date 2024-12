I titoli del Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 5 dicembre: la sfida al Genoa, la settimana al Filadelfia

Tuttosport

-Toro-Simeone: 15 milioni più un’opzione per Ricci

Ai granata serve un bomber a gennaio e a De Laurentiis piacerebbe il centrocampista per la prossima stagione. L’alternativa è Petagna

–Vanoli si fa in quattro per trovare rimedio al mal di gol granata

Il tecnico prova la difesa a quattro per assicurare maggiore spinta sulle fasce e tanti cross per le punte: «Dobbiamo creare più occasioni»

«Inutile nasconderlo Il Toro non è più Toro»

«I tifosi sono amareggiati da troppi anni. Se Cairo non vende avrà degli interessi. Vanoli non ha colpe» Ezio Rossi interviene sul difficile momento granata e sulla contestazione.

La Gazzetta dello Sport

Mossa Vlasic

Il Toro cerca gol, il croato può essere l’uomo del rilancio

La Stampa

Da Ricci a Linetty, fermi tutti i rinnovi. Toro in attesa delle decisioni di Cairo