Ecco i titoli dei quotidiani che si occupano del Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 6 dicembre: le ultime prima di Genoa

Tuttosport

Missione Toro: salvare Vanoli

La trasferta di Marassi arriva dopo 8 sconfitte nelle ultime 10 partite. Nonostante le ripetute rassicurazioni del club, il tecnico non può più fallire.

Tonny e Ché ricordate come si fa?

Negli ultimi 540 minuti il Toro ha realizzato solo 2 reti: nessuno in A ha fatto peggio dei granata

Milinkovic Savic la rinascita del Toro passa dalle sue mani

Sempre più leader in campo e fuori, anche se non è bastato a impedire la gravissima crisi

La Stampa

Il Toro deve curare il mal di gol Vanoli rilancia Vlasic in attacco

Domani i granata sfidano il Genoa e nelle ultime 5 hanno segnato solo con Masina il croato è pronto ad affiancare Sanabria (ex rossoblu) e Adams per sbloccare la squadra.

Cairo e le voci sulla cessione del Toro. “Io qui tra un anno? Non scommetterei”

Gazzetta dello sport

Galante: “Questa squadra ha qualità. Tifosi, aiutatela”

L’ex difensore: “Senza Zapata si è persa sicurezza. Ma ci sono uomini di valore e arriveranno i rinforzi”