Ecco quali sono i titoli dei principali quotidiani in edicola quest’oggi sul Torino: dalle parole di Vagnati al mercato

Tuttosport

Coco: “Così mi prendo il Toro”

Il nuovo difensore granata scalda Pinzolo: “Nessuna pressione, solo stimoli! Sono veloce e aggressivo, mi piace impostare l’azione. A Vanoli dico: grazie. Daremo tutto pur di vincere il derby”.

Duvan chiama Gosens. Si stringe per Hajdari

Vagnati confida nell’aiuto di Zapata per il tedesco

Il Toro ricomincia da Vanja. Test in attesa dei rinforzi

Per il nuovo corso firmato Vanoli serve subito un’iniezione di fiducia. Milinkovic-Savic resta il titolare in porta, Zapata è un uomo di riferimento

Corriere della Sera

Il primo Toro di Vanoli

A Pinzolo, ore 17, i granata sfidano la Virtus Verona. Il direttore tecnico Vagnati: ‘Cerchiamo ancora un difensore centrale di sinistra, un esterno mancino e una punta

La Repubblica

I soldi della Russia al Torino per Ilic: gli affari con Mosca oltre l’embargo