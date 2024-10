I titoli sul Torino nella rassegna di oggi, martedì 1 ottobre 2024: il lavoro al Fila in vista dell’Inter

Tuttosport

-Toro, altri 2 moduli anti-limiti

Rinforzi non tutti all’altezza, lentezza della manovra, record negativo in A nei dribbling e troppi gol presi

-Vanoli a Tameze: credo in te, ma cresci

il retroscena il tecnico stimola il mediano che in estate poteva partire

-Un gol ogni 118 minuti in A: Adams tra i migliori, è quinto

Ottima la media dell’attaccante, autore di tre gol in campionato

La Gazzetta dello Sport

–Progetto difesa. Toro, stop ai regali: Vanoli al lavoro per alzare il muro

Subiti 7 gol in dieci giorni: i granata concedono tanto agli avversari